Rissa in centro a Manfredonia durante il Carnevale La Marca valuta una stretta | L' alcol scorre a fiumi

Una rissa scoppiata nel cuore di Manfredonia durante il Carnevale ha coinvolto giovani, causata dall’eccessivo consumo di alcol. La Marca, sindaco della città, annuncia che prenderà provvedimenti più severi per contenere gli episodi di violenza nelle zone affollate. Testimoni riferiscono di una scena di caos e spintoni, con diversi ragazzi che si sono allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La polizia intensifica i controlli nelle aree più frequentate del centro.

Il sindaco ha personalmente verificato il rispetto dell'ordinanza insieme alle forze dell'ordine, ma davanti alle frequenti degenerazioni medita provvedimenti Ennesima rissa nella notte in pieno centro a Manfredonia. I protagonisti sarebbero tutti giovanissimi. Il grave episodio ha guastato il clima festoso del Carnevale. Purtroppo, è solo l’ennesimo caso di malamovida nel centro sipontino. Il sindaco Domenico La Marca, insieme all'assessore ai Grandi Eventi Francesco Schiavone, a tarda notte era in strada con le forze dell'ordine per verificare il rispetto dell'ordinanza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Fiumi di alcol durante la notte, si sentono male in sette: ambulanze per i soccorsiDurante il fine settimana, i soccorritori del 118 sono intervenuti per sette persone colpite da malori riconducibili all’abuso di alcol durante le serate di sabato e domenica.

Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale.

