Manfredonia La Marca | Non pubblicata la lista degli scrutatori per privacy

Negli ultimi giorni, diverse persone hanno chiesto al Comune di mettere online l’elenco degli scrutatori scelti per le prossime consultazioni referendarie del 2026. La responsabile dell’ufficio ha spiegato che la lista non viene pubblicata per motivi di privacy. La richiesta riguarda i cittadini nominati e il loro ruolo nelle operazioni di voto, ma finora il Comune ha deciso di non diffonderla pubblicamente.

Negli ultimi giorni sono pervenute numerose richieste di pubblicare sul sito istituzionale del Comune l'elenco dei cittadini nominati scrutatori per le consultazioni referendarie del 2026. Comprendiamo bene l'esigenza di trasparenza e la volontà di conoscere gli esiti del sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale Comunale. Proprio per questo l'Amministrazione ha ritenuto opportuno approfondire la questione chiedendo un parere formale al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Manfredonia. Con nota del 10 marzo 2026, il DPO ha chiarito che la pubblicazione online di dati personali da parte della pubblica amministrazione è possibile solo quando una specifica norma di legge lo prevede espressamente.