Logistica emissioni e costi | dove intervenire per tagliare sprechi e CO2 Studio di Trasporti Pesanti

Uno studio di “Trasporti Pesanti” evidenzia che il settore logistico è responsabile di oltre un quarto delle emissioni di gas serra in Italia, a causa di inefficienze nei costi e nella gestione delle merci. La ricerca mostra come migliorare le rotte e ridurre i consumi può abbassare sia le spese che le emissioni di CO2. La questione riguarda direttamente aziende e cittadini, spingendo a investimenti in soluzioni più sostenibili. La sfida ora è trovare interventi concreti e immediati.

Il trasporto merci è uno snodo strutturale della transizione ambientale. In Italia incide per il 28,3% delle emissioni complessive di gas serra, nell’Unione europea intorno al 29%. La modalità stradale concentra circa il 77% delle emissioni da trasporto e i mezzi pesanti generano oltre un quarto (27%) di quelle stradali, pari a circa il 6% del totale europeo (fonti: Ispra; Commissione europea). È su questo quadro che si inserisce lo studio di TP – Trasporti Pesanti (Gruppo Storti), azienda cremonese attiva nella logistica e nel trasporto merci su strada e intermodale con circa 800 mezzi di proprietà, orientato a individuare leve operative capaci di incidere sulle inefficienze strutturali del sistema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Natale, boom di pacchi e sfida green: come la logistica prova a ridurre emissioni e sprechi nella peak seasonDurante le festività natalizie, la logistica italiana affronta la sua sfida più grande: gestire un’intensa ondata di consegne, tra aumento degli ordini e attenzione alla sostenibilità.

Torbiere artiche: mantenere l’acqua alta riduce le emissioni di CO?Le torbiere artiche, ricche di carbonio, si stanno deteriorando a causa della diminuzione dell’acqua, che accelera la decomposizione.

