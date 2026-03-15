Isaksen illumina l'Olimpico in festa e ferma il Milan | la Lazio vince 1-0 l'Inter sale a +8

La Lazio ha vinto 1-0 contro il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie a un gol di Isaksen. La partita si è giocata all'Olimpico, con la squadra di casa che ha fermato i rossoneri. L'Inter, con questa vittoria, ha aumentato il suo vantaggio sulla seconda posizione a otto punti.

La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l'Inter torna a +8. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Zielinski decide il derby d’Italia, l’Inter vince 3-2: Juve furiosa per l’espulsione di KaluluUn gol di Zielinski nei minuti finali permette all'Inter di vincere per 3-2 sulla Juventus: nerazzurri di nuovo a +8 sul Milan. Isaksen “mata” il Milan: la Lazio vince e manda a casa i rossoneriNella serata del rientro allo stadio dei tifosi della Lazio, con i primi cori indirizzati direttamente al presidente Claudio Lotito, ci sono poche... Contenuti utili per approfondire Isaksen illumina Isaksen illumina l’Olimpico in festa e ferma il Milan: la Lazio vince 1-0, l’Inter sale a +8La Lazio batte 1-0 il Milan nel posticipo della 29a giornata di Serie A grazie al gol di Isaksen: l'Inter torna a +8 ... fanpage.it L'Atalanta espugna l'Olimpico: 2-0 alla LazioLo scontro per l'Europa sorride all'Atalanta, capace di espugnare l'Olimpico con le reti di Ederson su rigore e di Zalewski. Supera il Como - fermato dalla Fiorentina - in classifica e rende vana ogni ... rainews.it