Serie A il Como travolge la Lazio | 0-3 all’Olimpico
Nel match della 21ª giornata di Serie A, il Como conquista una vittoria importante all’Olimpico, battendo la Lazio con il punteggio di 3-0. La squadra lariana dimostra solidità e determinazione, mantenendo vive le speranze di qualificarsi per le competizioni europee. Una prestazione che sottolinea l’equilibrio e la crescita del club in questa stagione.
Nella 21esima giornata di Serie A, il Como cala il tris contro la Lazio all’Olimpico e continua a sognare l’Europa. La formazione di Fabregas si impone 3-0 su quella di Sarri. Grande protagonista del match Nico Paz, autore di una doppietta. A sbloccare il risultato è la rete di Baturina dopo due minuti, con la complicità di una deviazione di Romagnoli. Il raddoppio, al 24?, del citato Nico Paz, che poi si fa respingere da Provedel un rigore al 35?. L’argentino si fa perdonare ad inizio ripresa con un gran sinistro a giro che vale lo 0-3. In classifica Como sesto a 37 punti, Lazio ferma a 28. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
