Melania Trump Jimmy Kimmel ironizza sul documentario | A Donald è piaciuto? Si sarà addormentato

Durante la puntata di Jimmy Kimmel Live, il conduttore ha preso in giro Melania Trump, che è protagonista di un nuovo documentario diretto da Brett Ratner. Kimmel ha fatto una battuta sulla reazione di Donald Trump, chiedendosi se si sia addormentato guardando il film o se gli sia piaciuto. La scena ha fatto sorridere il pubblico, mentre la first lady, lontana dai riflettori, resta al centro di questa simpatica battuta.

La first lady è la protagonista di un film diretto da Brett Ratner e il conduttore ha scherzato sulle recenti dichiarazioni compiute da Melania durante la promozione. La first lady Melania Trump è al centro di un documentario che è stato diretto da Brett Ratner e Jimmy Kimmel ha ironizzato sul progetto e sulla possibile reazione del marito Donald. Il lungometraggio verrà distribuito da Amazon MGM tra pochi giorni ed è stato realizzando seguendo la moglie del presidente durante i 20 giorni che hanno portato alla cerimonia d'insediamento. Le controverse dichiarazioni di Melania Jimmy Kimmel, nel suo talk show, ha quindi dichiarato in modo ironico: "Secondo l'autore Michael Wolff, Melania è davvero sconvolta dal fatto che gli omicidi compiuti a Minneapolis stiano mettendo in ombra la distribuzione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

