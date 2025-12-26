Inps continua ad assumere personale concorsi per altri 2200 posti di lavoro | i ruoli e quello che c' è da sapere
L'Inps assume nuovo personale. Il consiglio di amministrazione dell'ente previdenziale ha deciso nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre 2025 l'assunzione di circa 2200 nuovi dipendenti, cifra che si va ad aggiungere alle selezioni per altre 2.600 assunzioni già in corso.Secondo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
INPS-Patronati: continua il dialogo sulla Riforma della disabilità Emanuela Castagnoli, direttrice del Patronato INCA Forlì Cesena, ha approfondito il ruolo e le funzioni degli Enti di Patronato e dei Comitati Provinciali INPS nel nuovo assetto della disa - facebook.com facebook
