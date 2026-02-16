Le aziende salentine in cerca di personale | 746 offerte di lavoro nel Salento

Le aziende del Salento hanno pubblicato 746 annunci di lavoro, a causa della crescente domanda di personale nella regione. Le offerte riguardano diversi settori, tra cui il turismo, l’agroalimentare e i servizi. La maggior parte delle posizioni aperte richiede capacità specifiche, come competenze tecniche o esperienza pregressa. Molti di questi annunci sono rivolti a giovani e a lavoratori in cerca di una prima occupazione.

Sono i dati del consueto report settimanale di Arpal Puglia per l'ambito territoriale provinciale: il settore trainante resta quello turistico seguito da quello metalmeccanico e delle pulizie LECCE – Aziende salentine in cerca di personale e 746 offerte di lavoro disponibili nel consueto report settimanale, pubblicato da Arpal Puglia per l'Ambito di Lecce. Il settore trainante è quello turistico che si afferma al primo posto con ben 378 opportunità. Segue il settore metalmeccanico con 65 opportunità e il settore delle pulizie dove si offrono 63 posizioni. Il comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) registra 59 posti offerti, seguito dal settore delle costruzioni e installazione impianti nel quale si segnalano 46 offerte.