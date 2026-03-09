Giornata nazionale del fiocchetto lilla | in biblioteca l’incontro Fili invisibili sui disturbi alimentari

Domenica 15 marzo alle 20.30, nella sala conferenze della Biblioteca comunale, si terrà l’evento “Fili invisibili” in occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. L’incontro è rivolto a genitori, insegnanti e ragazzi e mira ad approfondire il tema dei disturbi alimentari attraverso un momento di confronto e informazione.

Alla Biblioteca comunale la serata per riconoscere i segni di anoressia, bulimia e binge eating e sottolineare l'importanza di un intervento tempestivo e multidisciplinare In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla sui disturbi del comportamento alimentare, domenica 15 marzo, alle 20,30, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospiterà "Fili invisibili", una serata di approfondimento dedicata a genitori, insegnanti e ragazzi. L'incontro pubblico, promosso dall'associazione "Il tempo delle ciliegie", ha lo scopo di accendere i riflettori su queste patologie grazie al prezioso contributo di esperti e medici e comprendere così l'importanza di un intervento tempestivo e multidisciplinare.