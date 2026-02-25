Fili invisibili | un incontro sui disturbi alimentari per la Giornata nazionale del fiocchetto lilla

I disturbi alimentari rappresentano una patologia complessa e una sofferenza profonda che richiede ascolto e specifiche competenze cliniche. Con i casi in costante aumento, la capacità di leggere i segnali precoci e intervenire tempestivamente diventa oggi una priorità sociale. Da questa urgenza nasce “Fili invisibili”, in programma il 15 marzo presso la sala conferenze della Biblioteca comunale di Riccione. Il titolo dell’evento, “Fili invisibili”, richiama la necessità di intrecciare competenze diverse per sostenere chi affronta la malattia. Solo una rete multidisciplinare - che integri l’ambito medico, psicologico, nutrizionale e scolastico - può offrire una risposta efficace e guidare le famiglie a orientarsi nel percorso di cura. La serata sarà moderata da Jacopo Pruccoli, neuropsichiatra infantile, che coordinerà un confronto multidisciplinare tra diversi esperti del settore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche:

Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, a Pisa l'iniziativa "I nostri riflessi migliori"

Disturbi alimentari nei giovani, l’esperta: “L’ossessione per l’aspetto è solo il sintomo. I disturbi sono una malattia dell’anima, non del corpo”

Argomenti discussi: Fili invisibili: un incontro per comprendere e riconoscere i disturbi alimentari; Riccione, Fili invisibili accende i riflettori sui disturbi alimentari; Riccione, Fili invisibili accende i riflettori sui disturbi alimentari; Fili invisibili.

Riccione, Fili invisibili accende i riflettori sui disturbi alimentariUn incontro pubblico per capire, riconoscere e affrontare i disturbi del comportamento alimentare. Si intitola Fili invisibili l’iniziativa promossa ... chiamamicitta.it

#Ucraina Le chiamano le scie invisibili della guerra: sono chilometri e chilometri di fili di plastica di droni filo-guidati che si disperdono nei campi rurali e nei boschi, una volta esplosi. Formano vere e proprie ragnatele, che si disperdono nell’ambiente, insiem - facebook.com facebook

#Ucraina Le chiamano le scie invisibili della guerra: sono chilometri e chilometri di fili di plastica di droni filo-guidati che si disperdono nei campi rurali e nei boschi, una volta esplosi. Sui social di #Radio1 l’intervista a Matteo Guidotti @CNRsocial_. x.com