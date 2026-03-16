La fortuna bacia i Leoni in trasferta Autogol di Mannelli | pari coi versiliesi

In una partita tra Seravezza e Poggibonsi, il risultato si conclude con un pareggio di 2-2. Mannelli segna un autogol che permette ai versiliesi di ottenere un punto. La partita si svolge a Seravezza e vede in campo vari giocatori per entrambe le squadre, con cambi durante il secondo tempo. La gara si conclude con un risultato equilibrato e punti condivisi.

seravezza 2 poggibonsi 2 SERAVEZZA: Lagomarsini, Bajic, Fabri, Muhic, Lepri (59’ Camarilinghi), Pucci, Bedini, Tognoni Marco (78’ Tognoni Bryan), Mannelli, Vanzulli (89’ Cini), Sava (69 Dalla Riva). All. Masitto. POGGIBONSI: Bertini, El Dib (46’ Valenti), Borghi, Boriosi, Masini, Rodio, Ciacci, Martucci, Salto (59’Cardoselli), Borri, Gerbino (46’ Giustarini). All. Alderotti. Arbitro: Mammoli di Perugia-assistenti Lo Chiatto di Nichelino, Trionfante di Torino. Reti: 13’ Vanzulli, 15’ Fabri, 41’ Boriosi, 64’ Mannelli (autorete). Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Valenti, Bedini, Cardoselli. SERAVEZZA – Il Poggibonsi coglie un pareggio per 2-2 sul campo del Seravezza che ha un peso specifico inestimabile ai fini della lotta salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La fortuna bacia i Leoni in trasferta. Autogol di Mannelli: pari coi versiliesi Articoli correlati MillionDay, la fortuna bacia il Bresciano: vinto un milione di euroCentrata la combinazione vincente nell’estrazione del 29 gennaio: è la quinta vincita milionaria in Italia dall’inizio del 2026 La probabilità di... Leggi anche: La fortuna bacia il Vco: centrato un "5" al Superenalotto