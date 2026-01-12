La fortuna bacia il Vco | centrato un 5 al Superenalotto
Nel Vco è stato centrato un “5” al Superenalotto durante il concorso di sabato 10 gennaio, portando a tre i premi di questa categoria in Piemonte. Come riportato da Agipronews, ogni vincita da 34.000 euro rappresenta un momento di opportunità per i giocatori della regione. Questi risultati dimostrano come la fortuna possa sorridere anche nelle piccole occasioni di gioco.
