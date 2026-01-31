MillionDay la fortuna bacia il Bresciano | vinto un milione di euro

A Maclodio, nel Bresciano, è stato centrato un jackpot da un milione di euro. La combinazione vincente è arrivata nonostante le chance siano di una su oltre 3,4 milioni. La notizia ha fatto subito il giro del paese, lasciando sorpresa e felicità tra chi ha tentato la fortuna.

Centrata la combinazione vincente nell’estrazione del 29 gennaio: è la quinta vincita milionaria in Italia dall’inizio del 2026 La probabilità di centrare la combinazione vincente è di una su oltre 3,4 milioni, ma a Maclodio l’improbabile è diventato realtà. Nell'estrazione delle 20.30 di giovedì 29 gennaio, un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo del MillionDay, portando a casa un milione di euro grazie ai numeri 8, 10, 15, 25 e 27 giocati con una giocata plurima. Il colpo è stato registrato nella tabaccheria di Lidia Hu, affacciata sul parcheggio del supermercato Conad. L'attività, gestita da circa un anno dalla titolare insieme ai genitori, diventa così il luogo simbolo dell'ultima tappa della Dea Bendata nel Bresciano.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Estrazione MillionDay, vinto un milione di euro a Maclodio

Nella serata di giovedì 29 gennaio, un fortunato giocatore di Maclodio, in provincia di Brescia, ha centrato la sestina vincente del MillionDay, portandosi a casa un milione di euro.

