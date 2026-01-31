MillionDay la fortuna bacia il Bresciano | vinto un milione di euro

A Maclodio, nel Bresciano, è stato centrato un jackpot da un milione di euro. La combinazione vincente è arrivata nonostante le chance siano di una su oltre 3,4 milioni. La notizia ha fatto subito il giro del paese, lasciando sorpresa e felicità tra chi ha tentato la fortuna.

Centrata la combinazione vincente nell’estrazione del 29 gennaio: è la quinta vincita milionaria in Italia dall’inizio del 2026 La probabilità di centrare la combinazione vincente è di una su oltre 3,4 milioni, ma a Maclodio l’improbabile è diventato realtà. Nell'estrazione delle 20.30 di giovedì 29 gennaio, un fortunato giocatore ha conquistato il premio massimo del MillionDay, portando a casa un milione di euro grazie ai numeri 8, 10, 15, 25 e 27 giocati con una giocata plurima. Il colpo è stato registrato nella tabaccheria di Lidia Hu, affacciata sul parcheggio del supermercato Conad. L'attività, gestita da circa un anno dalla titolare insieme ai genitori, diventa così il luogo simbolo dell'ultima tappa della Dea Bendata nel Bresciano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su MillionDay Maclodio Estrazione MillionDay, vinto un milione di euro a Maclodio Nella serata di giovedì 29 gennaio, un fortunato giocatore di Maclodio, in provincia di Brescia, ha centrato la sestina vincente del MillionDay, portandosi a casa un milione di euro. La fortuna bacia Arezzo: gratta e vinci vitalizio vinto in città Arezzo si conferma protagonista della fortuna: un fortunato cliente ha acquistato in città il primo gratta e vinci con premio vitalizio dell'anno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Million Day STRAORDINARIO usciti quattro numeri il 19 agosto e adesso a tutta per puntare al MILIONE Ultime notizie su MillionDay Maclodio Argomenti discussi: MillionDay, la fortuna bacia il Bresciano: vinto un milione di euro - BresciaToday. MillionDay, la fortuna bacia il Bresciano: vinto un milione di euroCentrata la combinazione vincente nell’estrazione del 29 gennaio: è la quinta vincita milionaria in Italia dall’inizio del 2026 ... bresciatoday.it Maclodio, vincita da un milione di euro al MillionDayIl fortunato si è aggiudicato giovedì 29 gennaio il premio più alto dell'estrazione azzeccando tutte e cinque le cifre in giocata plurima. quibrescia.it Un ottimo inizio d’anno per un cittadino di Cetara che, il 22 gennaio, ha centrato 100mila euro al MillionDay presso la Ricevitoria Carmine Giordano. #Cetaranews #notizie #Cetara #vittoria #fortuna - facebook.com facebook Nell’attesa della classica estrazione della Lotteria Italia che avverrà nella serata dell’Epifania, la fortuna ha baciato la provincia di Bergamo con il gioco MillionDay, vinto un milione di euro con una giocata multipla a Seriate. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.