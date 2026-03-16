La feroce tenerezza di Mirko Gualerzi tormentato e dimenticato pittore del ‘900

È stato pubblicato nelle librerie il libro Gual, una feroce tenerezza, scritto dal fratello Roberto Farina. Il volume racconta la vita e l’opera di Mirko Gualerzi, pittore e scultore del Novecento, considerato un artista di grande rilievo ma poco conosciuto oggi. Gualerzi, descritto come tormentato e dimenticato, viene presentato attraverso le pagine di questa nuova pubblicazione, edita da Milieu.

Finalmente è uscito nelle librerie Gual, una feroce tenerezza, il libro di mio fratello Roberto Farina sulla figura tormentata di Mirko Gualerzi, pittore e scultore, un colosso del Novecento, un colosso dimenticato, per Milieu edizioni. Milieu edizioni segue mio fratello da molti anni, ha pubblicato e ripubblicato tutti i suoi libri; un matrimonio artistico fatto di fedeltà, amicizia, passioni condivise per gli ultimi, gli emarginati dal mercato, per i ribelli, per chi va “in direzione ostinata e contraria”. Il libro è bellissimo come oggetto tipografico, come grafica, con un corredo fotografico di alto livello, stampato con tutti i crismi, è bello tenerlo in mano e sfogliarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La feroce tenerezza di Mirko Gualerzi, tormentato e dimenticato pittore del ‘900 Articoli correlati Calabria dimenticata: riscoperto il pittore Vincenzo Corrado e la sua arte del ‘900. Un talento restituito alla storia.Una riscoperta silenziosa, un atto di restituzione storica e affettiva che scuote le polveri del tempo: la figura di Vincenzo Corrado, pittore... L’Attachement “di Chloé Zhao: la tenerezza del cinema italiano a Busto Arsizio**Un film che tocca il cuore: “L’Attachement – La tenerezza” al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio** A Busto Arsizio, a pochi...