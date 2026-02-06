L’Attachement di Chloé Zhao | la tenerezza del cinema italiano a Busto Arsizio

A Busto Arsizio, il cinema apre le porte a “L’Attachement – La tenerezza”, un film che arriva senza clamore, ma con tanta semplicità. La proiezione al Cinema Teatro San Giovanni Bosco suscita emozioni genuine e si fa ascoltare con delicatezza. La pellicola mostra un’Italia che si riconosce nella tenerezza e nella sensibilità, portando lo spettatore in un viaggio intimo e senza fronzoli. La sala si riempie di silenzio e di sguardi attenti, mentre sullo schermo scorrono immagini che parlano al cuore.

**Un film che tocca il cuore: "L'Attachement – La tenerezza" al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio** A Busto Arsizio, a pochi chilometri da Milano, il Cinema Teatro San Giovanni Bosco accoglie con calma ed emozione una pellicola dal tocco delicato, profondo e molto italiano: "L'Attachement – La tenerezza". Il film, diretto da Carine Tardieu, racconta la storia di Sandra, una donna di cinquant'anni, single per volontà propria, che vive in una casa a Busto Arsizio, e che, improvvisamente, si ritrova a dividere la quotidianità con Alex, suo vicino di casa, e i suoi due bambini. L'incontro, inizialmente inatteso, evolve in un rapporto affettivo e umano, intenso e non convenzionale, in cui l'esperienza della condivisione quotidiana trasforma l'intero modo di vivere la vita.

