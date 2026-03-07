Maternità e lavoro pubblico il Tribunale di Taranto condanna la ASL per discriminazione di genere

Il Tribunale di Taranto ha condannato la ASL per discriminazione di genere nel contesto della maternità e del lavoro pubblico. La decisione riguarda un procedimento legale in cui si è accertato un comportamento lesivo dei diritti delle donne in gravidanza e in maternità. La sentenza ha valore legale e potrebbe influenzare futuri casi simili nel settore sanitario e pubblico.

Una sentenza destinata ad aprire un importante dibattito nel pubblico impiego arriva dalla sezione Lavoro del Tribunale di Taranto. Con una decisione emessa il 5 marzo 2026, il giudice Maria Leone ha riconosciuto la natura discriminatoria della condotta della ASL Taranto nei confronti di una dipendente penalizzata economicamente durante il periodo di maternità. Assistita dall'avvocato Mario Soggia, la dipendente ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 38 del Codice delle pari opportunità denunciando una discriminazione diretta di genere.