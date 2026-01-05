Padre malato di demenza uccide la figlia a martellate

Nella tarda mattinata di ieri a Castelnuovo Rangone, un uomo di 89 anni ha ucciso la propria figlia di 63 anni con un martello, nel cortile di casa. La tragedia, avvenuta in un contesto di malattia e fragilità familiare, è stata scoperta da un passante e immediatamente segnalata ai soccorsi. Sul luogo sono intervenuti i servizi di emergenza, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per la vittima.

Tragedia familiare nel primo pomeriggio di ieri a Castelnuovo Rangone, nel Modenese. Un pensionato di 89 anni ha ucciso la figlia 63enne a martellate nel cortile della propria abitazione: all'arrivo dei soccorsi, avvisati da un passante, per la donna non c'era più nulla da fare. Il nuovo anno nella provincia modenese si è aperto dunque con l'ennesima tragedia tra le mura domestiche pare legata alla malattia e, di conseguenza, alla solitudine. L'omicida, Eros Canepari risulta seguito da tempo dai servizi di igiene mentale del territorio, essendo affetto da demenza. A settembre i carabinieri erano già intervenuti, procedendo al ritiro cautelativo, visto il suo stato mentale, di una pistola legalmente detenuta.

Domenica 4 gennaio 2026, a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, Eros Canepari, 90 anni, ha ucciso la figlia Monica, di 60, colpendola con un corpo contundente nel cortile della

