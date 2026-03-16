La dieta quotidiana di Jordan Stolz che non rinuncia mai a Coca Cola e caramelle frizzanti

Jordan Stolz, 21 anni, ha partecipato ai Giochi invernali di Milano-Cortina, dove si è distinto in alcune gare. La sua routine quotidiana include il consumo di Coca Cola e caramelle frizzanti, abitudini che ha mantenuto anche durante la competizione. La sua presenza nel mondo dello sport si è fatta notare anche grazie a queste scelte di alimentazione.

Jordan Stolz, 21 anni, ha lasciato i Giochi invernali di Milano-Cortina come una vera star mondiale. Il fenomeno americano del pattinaggio di velocità è esploso nel 2023, quando la vittoria ai Campionati mondiali lo ha proiettato in una dimensione nuova: quella dell’atleta inarrestabile che, però, non ha alcun bisogno di far rumore. Jordan Stolz si muove con una discrezione quasi anacronistica rispetto ai coetanei più esuberanti della squadra statunitense, la stessa “nuova guardia” che, vista dall’Italia, associamo ai pattinatori artistici Alysa Liu e Ilia Malinin o, per chi mastica un po’ di hockey oltre la serie Heated Rivalry, a Jack Hughes. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La dieta quotidiana di Jordan Stolz, che non rinuncia mai a Coca Cola e caramelle frizzanti Articoli correlati Coca-Cola, la formula segreta non è più un mistero? Lo scienziato che l’ha ricreata in laboratorioLa formula segreta della Coca-Cola è da oltre un secolo uno dei segreti industriali più protetti al mondo. Coca Cola, svelata la ricetta segreta? Il video di LabCoatz che fa milioni di visualizzazioniUno youtuber americano, noto come LabCoatz, sostiene di aver decifrato la formula della Coca Cola in un video diventato virale sui social, con...