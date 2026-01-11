Recentemente, uno scienziato ha ricreato in laboratorio la celebre formula della Coca-Cola, sollevando interrogativi sulla sua segretezza. La ricetta, custodita gelosamente da oltre cento anni, rappresenta uno dei misteri più noti nel settore alimentare. Questa scoperta apre nuove prospettive sulla produzione e sulla tutela dei segreti industriali nel mondo delle bevande.

La formula segreta della Coca-Cola è da oltre un secolo uno dei segreti industriali più protetti al mondo. Un mito costruito su caveau blindati, ingredienti spediti separatamente e pochissime persone autorizzate a conoscerne la composizione completa. Eppure, nel gennaio 2026, un video pubblicato su YouTube ha messo seriamente in discussione questa leggenda. Il protagonista è LabCoatz, divulgatore scientifico con oltre 200 mila iscritti, che ha dedicato un intero anno di lavoro alla ricostruzione chimica di una Coca-Cola praticamente indistinguibile dall’originale. Non una copia “simile”, ma una bevanda chimicamente quasi identica, ottenuta grazie a strumenti di laboratorio avanzati e a un approccio scientifico rigoroso. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Coca-Cola, la formula segreta non è più un mistero? Lo scienziato che l’ha ricreata in laboratorio

