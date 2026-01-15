Coca Cola svelata la ricetta segreta? Il video di LabCoatz che fa milioni di visualizzazioni

Recentemente, un video di LabCoatz, youtuber americano, ha attirato l’attenzione svelando, secondo lui, la ricetta segreta della Coca Cola. Il video, diventato virale con milioni di visualizzazioni, ha suscitato interesse e discussioni tra gli appassionati di gastronomia e storia dei brand. Questa scoperta, se confermata, potrebbe rappresentare un momento significativo nel mondo delle bevande analcoliche.

Uno youtuber americano, noto come LabCoatz, sostiene di aver decifrato la formula della Coca Cola in un video diventato virale sui social, con milioni di visualizzazioni. " Ho analizzato la bevanda con la spettrometria di massa e creato una replica chimicamente identica ", ha spiegato Armstrong, il creator dietro il canale. Dal laboratorio al gusto “identico”. Nel video, LabCoatz mostra passo dopo passo come ha ricreato la famosa bibita americana, dall’analisi chimica degli ingredienti fino al mix di aromi che, secondo il suo esperimento, produce un gusto praticamente indistinguibile dalla Coca Cola originale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Coca Cola, svelata la ricetta segreta? Il video di LabCoatz che fa milioni di visualizzazioni Leggi anche: La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni – Il video Leggi anche: “Ecco qual è la miscela segreta”. Coca-Cola, dopo 140 anni svelato il mistero sulla ricetta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni - Il video; Uno youtuber ha svelato la formula segreta della Coca-Cola?; La Formula Segreta della Coca-Cola Svelata dopo 139 Anni: L’Incredibile Esperimento di LabCoatz; Coca-Cola la formula segreta non è più un mistero? Lo scienziato che l’ha ricreata in laboratorio. Coca Cola, svelata la ricetta segreta? «Ecco gli ingredienti»: il video dello youtuber LabCoatz fa milioni di visualizzazioni - Così sostiene lo youtuber LabCoatz in un video che ha già totalizzato milioni di visualizzazioni . msn.com

Svelato il mistero della Coca-Cola, hanno ricreato la ricetta in laboratorio - Cola è stata avvolta nel mistero: un segreto industriale gelosamente custodito che ha alimentato leggende, tentativi di imitazione e curiosità in tutto il mon ... virgilio.it

Niente più misteri: svelata la ricetta segreta della Coca Cola dopo un esperimento durato un anno - Lo youtuber LabCoatz, esperto in chimica, ha svelato la ricetta della Coca Cola grazie ad un esperimento durato ben 12 mesi ... greenme.it

TORTA ALLA COCA COLA salva la ricetta #torta #cocacola #passionedolci #salvalaricetta facebook

La ricetta segreta della Coca Cola svelata da uno youtuber dopo 139 anni x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.