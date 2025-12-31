Mattarella | Repubblica ha 80 anni primo voto donne carattere indelebile democrazia – Il video

Il 2025 segna l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. In questa occasione, Mattarella sottolinea l’importanza di un evento che ha segnato profondamente la storia democratica del Paese, evidenziando anche il primo voto delle donne come un momento fondamentale e indelebile. Un passato che continua a influenzare il presente e a plasmare il futuro della nostra democrazia.

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nell’anno che si presenta ricorderemo gli ottant’anni della Repubblica. Ottant’anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia ma sono stati decenni di alto significato. Sfogliamo velocemente un album immaginario della storia della Repubblica, come talvolta si fa quando ci si ritrova in famiglia. Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell’unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità". 🔗 Leggi su Open.online

