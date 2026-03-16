Il 16 marzo 2026 a Bologna, si sono svolti vari eventi e curiosità legate al mondo dello sport e dello spettacolo. Andrea Kimi Antonelli ha vinto una gara in Cina, influenzando il modo in cui il paddock percepisce il giovane pilota italiano. Nel frattempo, sono emerse dettagli sulla dedica di Sinner, sull’ex fidanzata Eliska e sul coinvolgimento di Stefano Accorsi nel cinema.

Bologna, 16 marzo 2026 — La vittoria conquistata da Andrea Kimi Antonelli in Cina ha cambiato improvvisamente la prospettiva del Mondiale e, soprattutto, il modo in cui il paddock guarda oggi al giovane talento italiano della Mercedes. Non soltanto per il successo arrivato con autorità, ma perché il fine settimana di Shanghai ha mostrato un pilota già maturo nella gestione della gara, nella freddezza e nella capacità di assorbire la pressione. Il papà di Kimi Antonelli: “C’è sempre da migliorare, la vittoria più bella deve ancora venire” E ora l’attenzione si sposta già sulla seconda gara cinese del calendario, dove il 19enne bolognese potrebbe trovarsi di nuovo nelle condizioni di lottare per confermarsi davanti, anche grazie a una Mercedes che sembra aver trovato continuità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La dedica di Sinner, l’ex fidanzata Eliska, il cinema con Stefano Accorsi: le curiosità su Kimi Antonelli

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