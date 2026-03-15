Eliska Babickova, ex fidanzata di Kimi Antonelli, ha dichiarato che tra loro non ci sono stati tradimenti, ma semplicemente si sono allontanati perché non si sentivano più in sintonia per il futuro. Poche settimane fa, Antonelli aveva annunciato la fine della relazione, senza fornire altri dettagli pubblici. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi segue il mondo dei motori e dei social media.

Il giorno della sua prima vittoria in Formula 1 Andrea Kimi Antonelli ha provato una gioia indicibile, gioia che non ha potuto condividere (o almeno non apertamente) con colei che è stata al suo fianco fino a poco tempo fa. A Shanghai il pilota bolognese della Mercedes ha centrato il primo trionfo della carriera nel Gran Premio di Cina, diventando a soli 19 anni il secondo vincitore più giovane nella storia della Formula 1 e riportando un italiano sul gradino più alto del podio dopo vent’anni. Un momento che per molti agonisti coincide con la felicità assoluta. Per Antonelli, invece, arriva dopo settimane complicate anche fuori dalla pista: proprio alla vigilia della stagione, infatti, si è chiusa la sua storia con la fidanzata Eliska Babickova. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Chi è Eliska Babickova, l'ex fidanzata di Kimi Antonelli: «Nessun tradimento, non ci siamo più sentiti allineati per il futuro»

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Tutti gli aggiornamenti su Eliska Babickova

Temi più discussi: Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo Hamilton; Isabella Rossellini e la prima candidatura agli Oscar a 72 anni per Conclave: La mia parte dura solo sei minuti? C'è chi ha vinto con meno; Charles Leclerc sposo, le rotture di Norris e Antonelli, Hamilton con Kim Kardashian: ecco chi sono le fidanzate e mogli dei piloti F1 2026; Masini dopo l'exploit a Sanremo: Il momento più buio? Al massimo del successo. Le dicerie sulla sfortuna? È andata peggio a Mia Martini. Fedez è come me da giovane.

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