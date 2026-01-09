Lotto la Dea bendata bacia il napoletano | centrato ambo da oltre 10mila euro
Nell’estrazione del Lotto di giovedì 8 gennaio, la Campania registra vincite significative, con oltre 38mila euro complessivamente. A Oliveto Citra, in provincia di Salerno, un giocatore ha centrato un ambo da oltre 10mila euro grazie all’Opzione Oro a contrada Dogana. Questi risultati testimoniano come il gioco possa portare a vincite importanti, mantenendo un approccio sobrio e responsabile.
Campania ancora a segno con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 8 gennaio, come riporta Agipronews, nella regione vinti oltre 38mila euro: il colpo più alto della giornata arriva da Oliveto Citra, in provincia di Salerno, oltre 26mila con l’Opzione Oro in contrada Dogana.Lo splendido risultato è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
