Ilary Blasi e Totti la fine è vicina | c’è la data del divorzio adesso sono davvero liberi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno stabilito la data ufficiale del loro divorzio, segnando la fine di un lungo rapporto che ha attirato molta attenzione mediatica. Dopo anni di presenza pubblica e vicende condivise, i due sono ormai prossimi alla definitiva separazione. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nella loro vita privata, chiudendo un capitolo che ha coinvolto fan e media.

Dopo anni di amore sotto i riflettori e una separazione diventata un vero e proprio caso mediatico, Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano finalmente arrivati al capitolo conclusivo della loro lunga storia. Tra udienze, ricorsi e un’infinita scia di gossip, il momento dell’ addio definitivo non è mai sembrato così vicino. E ora, per la prima volta, spunta anche una data che potrebbe sancire ufficialmente la fine del matrimonio più chiacchierato d’Italia. Ilary Blasi e Francesco Totti: c’è la data del divorzio. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, il mese decisivo dovrebbe essere marzo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

