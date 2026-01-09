Ilary Blasi e Totti la fine è vicina | c’è la data del divorzio adesso sono davvero liberi

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno stabilito la data ufficiale del loro divorzio, segnando la fine di un lungo rapporto che ha attirato molta attenzione mediatica. Dopo anni di presenza pubblica e vicende condivise, i due sono ormai prossimi alla definitiva separazione. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nella loro vita privata, chiudendo un capitolo che ha coinvolto fan e media.

Dopo anni di amore sotto i riflettori e una separazione diventata un vero e proprio caso mediatico, Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano finalmente arrivati al capitolo conclusivo della loro lunga storia. Tra udienze, ricorsi e un’infinita scia di gossip, il momento dell’ addio definitivo non è mai sembrato così vicino. E ora, per la prima volta, spunta anche una data che potrebbe sancire ufficialmente la fine del matrimonio più chiacchierato d’Italia. Ilary Blasi e Francesco Totti: c’è la data del divorzio. Secondo quanto riportato dal settimanale Gente, il mese decisivo dovrebbe essere marzo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ilary Blasi e Totti, la fine è vicina: c’è la data del divorzio, adesso sono davvero liberi Leggi anche: Ilary e Totti, a marzo il divorzio: “Blasi ha già fissato la data del matrimonio con Bastian” Leggi anche: Totti, tra trasloco e casa nuova spunta la data del divorzio (e le presunte nozze di Ilary Blasi) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto della villa all'Eur: «Paghi lui le spese»; Crolla il soffitto nella villa all'Eur: Ilary Blasi denuncia Francesco Totti. Tutti i dettagli; Crollo nella villa all’Eur, Ilary Blasi denuncia Totti per la manutenzione; Ilary Blasi furiosa, crolla il soffitto della villa all'Eur: Provvedimento in tribunale contro Totti, cosa è successo. Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi senza fine: l’ultima denuncia infiamma i riflettori - Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto nella villa dell’Eur, aprendo un nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra gli ex coniugi. notizie.it

Ilary, divorzio da Totti e nuovo matrimonio in vista - Ilary Blasi pronta a voltare pagina con Bastian Muller: spunta la data della firma del divorzio da Francesco Totti e si parla di un. blogtivvu.com

Ilary Blasi denuncia Totti e scoppia di nuovo la guerra: il motivo è assurdo, non crederete ai vostri occhi! - L'anno inizia in maniera a dir poco scoppiettante per gli ex coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti: lei lo ha denunciato! donnapop.it

Ilary Blasi lancia la manicure dark dell'inverno 2026: smalto nero e un look minimal che conquista. Perfetta per l'inverno, anche per i look più casual. Unghie corte, nere e senza fronzoli: Ilary detta la tendenza per affrontare l'inverno con eleganza. - facebook.com facebook

Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto della villa all'Eur: «Paghi lui le spese» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.