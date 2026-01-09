Ilary Blasi e Bastian Muller stanno pianificando il loro matrimonio, a seguito della recente conferma del divorzio di lei da Francesco Totti. La coppia si avvicina alle nozze in un contesto di cambiamenti personali e professionali, mantenendo uno stile discreto e sobrio che riflette l’importanza di questo passo nella loro vita.

Ilary Blasi e Bastian Muller si preparano alle nozze, dopo l’annuncio di una firma imminente del divorzio della showgirl da Totti. La coppia avrebbe già deciso di sposarsi non appena Ilary sarà nuovamente libera e pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Ilary Blasi, quando divorzierà da Francesco Totti. La conduttrice e l’imprenditore infatti starebbero attendendo proprio il divorzio di Ilary Blasi da Francesco Totti per convolare finalmente a nozze. Già qualche tempo fa Bastian Muller si era inginocchiato di fronte alla showgirl, durante una vacanza sul lago di Como, e aveva chiesto la sua mano, emozionando i fan della coppia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ilary Blasi e Bastian Muller pronti alle nozze. A marzo il divorzio da Totti

Leggi anche: Ilary Blasi e Totti, fissata la data del divorzio: “Lei pensa alle nozze con Bastian Muller entro il 2026”

Leggi anche: Totti e Blasi, divorzio a marzo. Ilary è già pronta a sposare Bastian Muller nel 2026?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ilary Blasi e Bastian Muller presto sposi?; Ilary Blasi e quella foto con l'anello in mostra. Nozze con Bastian Muller sempre più vicine?; Ilary Blasi e Bastian Muller, matrimonio in vista? L'anello 'sospetto'; Ilary Blasi pronta al matrimonio con Bastian Muller: C'è la data del divorzio da Totti.

Ilary Blasi e Bastian Muller pronti alle nozze. A marzo il divorzio da Totti - Ilary Blasi e Bastian Muller si preparano alle nozze, dopo l’annuncio di una firma imminente del divorzio della showgirl da Totti. dilei.it