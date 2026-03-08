la costituzione letta in classe e tradotta dagli studenti stranieri

Durante una lezione, una studentessa cinese si alza dal banco e inizia a leggere in cinese un articolo della Costituzione italiana, uno dei testi fondamentali del Paese. Gli altri studenti ascoltano mentre la ragazza pronuncia le parole nella propria lingua, dimostrando come il documento venga tradotto e condiviso in classe. L’episodio si svolge in un contesto scolastico dedicato all’approfondimento della Costituzione.

Una ragazza cinese si alza dal suo banco e comincia a leggere nella propria lingua madre un articolo uno dei testi fondanti del suo nuovo Paese: la Costituzione italiana. Poi lo fa anche la compagna thailandese, ovviamente nella lingua del proprio Paese. E poi ci sono la romena, la russa, e il professore che fa la stessa cosa ma in una lingua ancora diversa a rischio di estinzione: non l’italiano, ma il dialetto lombardo. "Ovviamente più brianzolo che meneghino" scherza Alessio Varisco, docente di Religione, Storia dell’Arte e Disegno, ma anche tre volte cavaliere e fondatore e presidente della sezione brianzola dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

LO STATO ITALIANO Spiegazione facile classe 5° – Maestra Marina83

