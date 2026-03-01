Rottamazione Quinques a San Severino la maggioranza | Scelta di sensibilità contabile e sociale

A San Severino, la maggioranza comunale ha annunciato l’attivazione della rottamazione quinques per i cittadini, permettendo di estinguere i debiti relativi a tributi come Imu, Tari e multe. Anche i residenti di Mercato San Severino potranno usufruire di questa procedura per saldo le pendenze fiscali e amministrative in modo agevolato. La decisione riguarda sia gli aspetti contabili che sociali.

Rottamazione quinquies 2026: cosa succede a chi è in regola con la rottamazione quater, quali cartelle può inserire, chi resta escluso e come muoversi senza erroriSe hai passato gli ultimi due anni a inseguire scadenze, F24 e notifiche di cartelle, è probabile che alla parola rottamazione quinquies ti sia venuto un mezzo brivido.Ancora una definizione agevola ... alphabetcity.it

