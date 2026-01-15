Emendamento fake di La Vardera approvato dall' Ars | Nessun controllo sulle norme finanziate
Recentemente, è stato approvato dall’Ars un emendamento presentato da La Vardera, che si è rivelato essere un fake. Si tratta di un intervento che, in modo ambiguo, prevede un milione di fondi pubblici senza specificare come verranno utilizzati. Questo episodio solleva interrogativi sulla trasparenza e la gestione delle risorse pubbliche, evidenziando l’importanza di un controllo attento e di una maggiore chiarezza nelle procedure legislative.
Un milione di fondi pubblici per finanziare un emendamento fake. Risorse che, nella sostanza, saranno destinate al nulla. È il frutto di un'iniziativa di Ismaele La Vardera, o meglio di una provocazione, dal momento che l'emendamento in questione ha una forma giuridica inesistente. Ma nonostante. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Una supercazzola diventa legge in Sicilia: milione di euro al nulla; L'emendamento fake: 1 milione di euro dall'ARS per… nulla!; L'emendamento La Vardera è una burla ma diventa legge: "All'Ars può passare di tutto".
Emendamento fake di La Vardera approvato dall'Ars: "Nessun controllo sulle norme finanziate" - I fondi resteranno a disposizione del bilancio della Regione: "Ho dimostrato che spesso si legifera i ...
Emendamento fake in finanziaria, De Luca (M5s): "Abbiamo votato contro e chiesto il voto palese perché ne restasse traccia" - " Sta girando un video in cui si parla di un emendamento che, su proposta del collega La Vardera, è stato approvato nella scorsa finanziaria a seguito di un suo accordo con il presidente dell'Ars Galv ...
Ars, approvata una "norma fake" di La Vardera: il "tranello" passa tra distrazioni e voti incrociati - È passata tra confusione, distrazioni e votazioni affrettate la cosiddetta "norma fake" inserita dal deputato Ismaele La Vardera all'interno di un ...
Emendamento fake di La Vardera approvato dall'Ars: "Nessun controllo sulle norme finanziate"
Nel pomeriggio, intorno alle ore 19, prima che andrà in onda la puntata di Piazzapulita - LA7, racconterò tutta la verità sull'emendamento fake, poi diventato legge, di Ismaele La Vardera.
