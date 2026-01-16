I rappresentanti dei Comuni montani, Mastella e Lombardi, esprimono preoccupazione per i nuovi parametri della legge 131/2025, che potrebbero mettere a rischio lo status di oltre 100 Comuni e i relativi contributi. Insieme, annunciano un’azione di protesta contro questa normativa, ritenuta penalizzante per la Campania e le aree interne. La questione evidenzia le criticità di un provvedimento che potrebbe avere impatti significativi sul territorio e sui servizi locali.

“Il Governo e il ministro Calderoli stanno portando a termine un altro blitz ai danni del Sud e delle aree interne. Con i nuovi criteri della legge 1312025, tutta la Campania e naturalmente le aree interne sarebbero fortemente penalizzate: in tutta la Regione più di 100 Comuni perderebbero questo status che dà diritto, giustamente, a diversi contributi speciali e agevolazioni. In vista del momento decisivo dell’adozione del Dpcm, auspichiamo una mobilitazione istituzionale accanto ai nostri Comuni: il disegno di Calderoli favorisce le Alpi rispetto agli Appennini, il Nord rispetto al Sud, i forti rispetto ai più fragili dal punto di vista socio-economico. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Comuni montani, Mastella e Lombardi: “Campania e aree interne penalizzate dai nuovi parametri”

Leggi anche: Comuni montani, Mastella e Lombardi: “Campania e aree interne penalizzate da nuovi parametri di Calderoli”

Leggi anche: Comuni montani, Santa Paolina esclusa: “Aree interne penalizzate”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Provincia, FdI denuncia “metodi mastelliani” per lo spostamento di Boccalone.

Comuni montani, Mastella e Lombardi: “Campania e aree interne penalizzate da nuovi parametri di Calderoli, daremo battaglia per evitarlo” - “Il Governo e il ministro Calderoli stanno portando a termine un altro blitz ai danni del Sud e delle aree interne. ntr24.tv