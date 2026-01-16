Comuni montani Mastella e Lombardi | Campania e aree interne penalizzate da nuovi parametri di Calderoli

" Il Governo e il ministro Calderoli stanno portando a termine un altro blitz ai danni del Sud e delle aree interne. Con i nuovi criteri della legge 1312025 tutta la Campania e naturalmente le aree interne sarebbero fortemente penalizzate: in tutta la Regione più di 100 Comuni perderebbero questo status che dà diritto, giustamente, a diversi contributi speciali e agevolazioni. In vista del momento decisivo dell'adozione del Dpcm, auspichiamo una mobilitazione istituzionale accanto ai nostri Comuni: il disegno di Calderoli favorisce le Alpi rispetto agli Appennini, il Nord rispetto al Sud, i forti rispetto ai più fragili dal punto di vista socio-economico.

Comuni montani, forbici sull’elenco. Otto quelli fuori dalla lista Calderoli - Eventuali modifiche non sono escluse, ma, al momento, l’ipotesi più probabile è che la lista non sarà modificata. ilsecoloxix.it

In stand-by la richiesta di nuovi criteri di classificazione che eviterebbe penalizzazioni all’Alessandrino: 34 Comuni perderebbero la classificazione di montani - facebook.com facebook

#Montagna Comuni montani: no accordo Regioni, proposta Calderoli entro 7 giorni. Tale nuova proposta sara' sottoposta alla valutazione delle Regioni, di Upi e di Anci anciliguria.it/newsbox/comuni… x.com

