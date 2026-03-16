La Biblioteca Città di Arezzo dona 500 libri al Calcit

La Biblioteca Città di Arezzo ha consegnato circa 500 libri al Calcit di Arezzo. La donazione è avvenuta il 16 marzo 2026 e rappresenta un intervento diretto per sostenere le attività dell’associazione. La consegna è stata effettuata da rappresentanti della biblioteca, che hanno portato i volumi presso la sede del Calcit. La donazione si inserisce nelle iniziative di collaborazione tra le due realtà.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Anche in questo inizio anno la Biblioteca Città di Arezzo ha donato molti volumi, circa 500, al Calcit di Arezzo. Si tratta di volumi relativi al patrimonio dismesso dall’Istituzione aretina che potranno essere venduti dall’Associazione di volontariato durante le loro manifestazioni ed eventi per la Lotta contro i Tumori. La Biblioteca dimostra con questo gesto la sua attenzione e partecipazione ai temi cari al Calcit e in particolare alla sede aretina. Inoltre, ormai da molti anni, l’Istituzione aretina è impegnata nella diffusione del libro e della lettura in tutto il territorio aretino con iniziative come il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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