La Biblioteca città di Arezzo ha prorogato il mercatino di libri di Natale
La Biblioteca città di Arezzo ha deciso di prorogare fino al 14 febbraio il mercatino di libri di Natale, originariamente previsto fino al 10 gennaio. Questa iniziativa permette di acquistare libri a 1 euro presso il front desk di via dei Pileati, offrendo un’opportunità in più per arricchire la propria collezione e promuovere la cultura nel territorio.
Arezzo, 9 gennaio 2026 – che doveva concludersi il 10 gennaio, ci sarà così tempo fino al 14 febbraio per acquistare al front desk di via dei Pileati libri ad 1 euro. Si tratta di volumi nuovi o usati di narrativa, saggistica, arte, per bambini, posseduti in più copie o sostituiti, dopo controlli accurati, in coerenza con le politiche d’acquisto e la carta delle collezioni, con edizioni più aggiornate o reperibili in altre biblioteche della Rete documentaria aretina. I fondi raccolti saranno utilizzati per incrementare il patrimonio librario. 🔗 Leggi su Lanazione.it
