La Biblioteca città di Arezzo ha deciso di prorogare fino al 14 febbraio il mercatino di libri di Natale, originariamente previsto fino al 10 gennaio. Questa iniziativa permette di acquistare libri a 1 euro presso il front desk di via dei Pileati, offrendo un’opportunità in più per arricchire la propria collezione e promuovere la cultura nel territorio.

Arezzo, 9 gennaio 2026 – che doveva concludersi il 10 gennaio, ci sarà così tempo fino al 14 febbraio per acquistare al front desk di via dei Pileati libri ad 1 euro. Si tratta di volumi nuovi o usati di narrativa, saggistica, arte, per bambini, posseduti in più copie o sostituiti, dopo controlli accurati, in coerenza con le politiche d’acquisto e la carta delle collezioni, con edizioni più aggiornate o reperibili in altre biblioteche della Rete documentaria aretina. I fondi raccolti saranno utilizzati per incrementare il patrimonio librario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Biblioteca città di Arezzo ha prorogato il mercatino di libri di Natale

Leggi anche: Mercatino di Natale alla Biblioteca Città di Arezzo

Leggi anche: Torna il Mercatino di Natale, libri a 1 euro in Biblioteca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Biblioteca: far west e paura. Spacca il Pc, alza le mani - Ieri sera, poco prima della chiusura, è andato in escandescenza. lanazione.it

Conclusi i lavori di restauro e adeguamento della Biblioteca comunale “Città di Arezzo” - Arezzo, 10 novembre 2025 – Conclusi i lavori di restauro e adeguamento della Biblioteca comunale “Città di Arezzo”. lanazione.it

Il , . ., inizia presso la Biblioteca Città di Arezzo il " : " che, attraverso l'insegnamento del gioco degli scacchi, è volto a mett - facebook.com facebook