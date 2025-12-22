Famiglia nel bosco presentata nuova istanza per il ricongiungimento Gli avvocati chiedono l’annullamento dell’ordinanza Ora la famiglia dispone di casa confortevole
Gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella hanno presentato una seconda istanza al Tribunale dei minori dell'Aquila per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui lo scorso 20 novembre i tre bambini sono stati allontanati dal casolare di Palmoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco di Palmoli, Nathan è entrato nella nuova casa: ‘Ora riuniscano la famiglia’
Leggi anche: Famiglia nel bosco, tribunale respinge richiesta di ricongiungimento dei genitori, 3 figli rimangono in casa-famiglia, avv Solinas: “Siamo fiduciosi”
Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricorso dei genitori; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricongiungimento dei bambini; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Famiglia nel bosco, i bambini non sanno leggere: le ultime news e la novità sul padre.
Famiglia nel bosco, nuova istanza per il ricongiungimento. «Ora hanno una casa confortevole e i bambini sono in buona salute» - Famiglia nel bosco, i legali hanno presentato una seconda istanza al tribunale dei minori per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui lo scorso 20 novembre i bambini sono ... ilmessaggero.it
Famiglia nel bosco, confermato l’allontanamento: i minori saranno riascoltati senza i genitori - La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della coppia nota come la “famiglia nel bosco” e l’allontanamento dei tre figli, respingendo ... veratv.it
Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità: respinto il ricorso dei genitori. Salvini: «Vergogna» - Il padre Nathan potrà trascorrere il Natale con loro nella struttura protetta. msn.com
Famiglia nel bosco. «Salute, scuola e capacità economica»: ecco i dubbi dei giudici - facebook.com facebook
«Ignorata la bronchite acuta della figlia». Famiglia nel bosco, le valutazioni nell'ordinanza sulla mancata riunificazione (per ora) a Natale x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.