Famiglia nel bosco presentata nuova istanza per il ricongiungimento Gli avvocati chiedono l’annullamento dell’ordinanza Ora la famiglia dispone di casa confortevole

Gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella hanno presentato una seconda istanza al Tribunale dei minori dell'Aquila per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui lo scorso 20 novembre i tre bambini sono stati allontanati dal casolare di Palmoli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

