La frana di via Stornite è pericolosa? Ora la palla passa al geologo nominato dal tribunale

La questione della frana di via Stornite a Cesena è attualmente al centro di un procedimento legale. Otto residenti hanno promosso una causa contro il Comune, e in udienza il 21 gennaio il geologo incaricato dal tribunale ha accettato l’incarico. A breve, il professionista inizierà le verifiche tecniche per valutare la reale pericolosità della frana e le eventuali misure di tutela.

All'udienza al tribunale di Forlì di ieri, 21 gennaio, il consulente tecnico d'ufficio (Ctu), un geologo iscritto all'ordine di Bologna, ha accettato l'incarico e inizierà a breve le operazioni peritali

