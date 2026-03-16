Kylie Jenner regina degli Oscar | le sue onde sono il trend dell’anno

Durante gli Oscar 2026, Kylie Jenner ha attirato l’attenzione con un’acconciatura di onde morbide che sta diventando il trend più discusso del momento. La celebre influencer è apparsa sul red carpet con un look curato nei dettagli, suscitando numerosi commenti sui social media. La sua presenza ha fatto parlare di sé, rendendo le sue onde il tema principale tra le conversazioni sulla serata.

L’apparizione di Kylie Jenner agli Oscar 2026 ha acceso i riflettori su un’acconciatura che sta già spopolando online. La mogul. L’apparizione di Kylie Jenner agli Oscar 2026 ha acceso i riflettori su un’acconciatura che sta già spopolando online. La mogul del beauty ha partecipato alla cerimonia indossando uno sfavillante abito abbinato a onde morbide e voluminose che ricadevano su una spalla. Un look da “bombshell”. Di quelli capacie di bilanciare il classico fascino di Hollywood con una texture più naturale. Secondo le ricerche su Google analizzate da Fresha, piattaforma online per la prenotazione di servizi di bellezza e benessere, l’interesse per le acconciature ondulate è in costante crescita. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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