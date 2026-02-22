Annie Awards 2026 | KPop Demon Hunters domina con 10 vittorie su 10 – front-runner per l’Oscar animazione!

KPop Demon Hunters ha conquistato tutti e dieci i premi agli Annie Awards 2026, causando grande sorpresa tra gli spettatori. La serie, prodotta da Netflix e Sony Pictures Animation, ha trionfato in categorie chiave come miglior film, miglior regia e miglior doppiaggio. La vittoria completa ha confermato il suo ruolo di protagonista nel settore dell’animazione, alimentando le aspettative per la prossima stagione e per il possibile riconoscimento agli Oscar. La serata si è conclusa con le luci puntate sulla serie coreana.

La 53ª edizione degli Annie Awards ( premi dell'ASIFA-Hollywood per l'animazione ) si è conclusa sabato con una serata storica: KPop Demon Hunters di NetflixSony Pictures Animation ha vinto tutti i 10 premi per cui era nominato, inclusi Best Feature, Best Direction (Maggie Kang e Chris Appelhans) e Best Voice Acting (Arden Cho come Rumi). Il film, già il più visto di sempre su Netflix con oltre 482 milioni di views e 11 miliardi di stream della colonna sonora, si candida ora come favorito assoluto per l' Oscar Miglior Film d'Animazione il prossimo mese.