KPop Demon Hunters trionfa agli Oscar 2026 | il fenomeno dell’anno conquista anche Hollywood

KPop Demon Hunters si aggiudica il premio agli Oscar 2026, confermando il suo successo internazionale. Il film, che ha ottenuto il riconoscimento nella categoria principale, ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La vittoria si inscrive in un'annata ricca di eventi e riconoscimenti per il titolo, che continua a essere protagonista nelle principali cerimonie di premiazione.

KPop Demon Hunters continua a dominare la scena internazionale e si conferma uno dei titoli più forti e trasversali del momento. Dopo mesi di record, classifiche e riconoscimenti, il progetto ha firmato un nuovo trionfo nella notte degli Oscar 2026, conquistando entrambe le statuette per cui era candidato: Miglior Film d’Animazione e Miglior Canzone Originale per il brano “Golden”. Un risultato che certifica definitivamente la forza globale di un titolo capace di imporsi sia sul piano cinematografico sia su quello musicale, trasformandosi in un vero e proprio fenomeno pop internazionale. Nel corso della cerimonia, a rendere ancora più... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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