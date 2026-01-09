Brutte notizie per KPop Demon Hunters agli Oscar?

KPop Demon Hunters, il film d’animazione di Sony Pictures Animation distribuito da Netflix, ha riscosso un notevole successo internazionale. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono possibili difficoltà nel riconoscimento agli Oscar. Dopo un debutto discreto, il film ha consolidato la sua popolarità, diventando uno dei fenomeni più discussi dell’estate. La sua candidatura o meno agli Oscar rimane un punto di interesse per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

KPop Demon Hunters è diventato uno dei più grandi fenomeni pop culturali dell’estate. Uscito quasi in sordina, il film d’animazione di Sony Pictures Animation distribuito da Netflix ha conquistato rapidamente il pubblico globale, trasformandosi in un vero e proprio caso mediatico. Il successo è stato tale da spingere Netflix a rompere la propria tradizionale distanza dalle sale cinematografiche, organizzando proiezioni speciali in Nord America con una versione “singalong” del film. Anche se la piattaforma non ha diffuso dati ufficiali sugli incassi, le stime indicano che sia stato il film più visto nel weekend della sua uscita in sala. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

