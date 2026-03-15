Andrea Kimi Antonelli, pilota italiano, ha recentemente vinto il Gran Premio in Cina, tornando a conquistare una vittoria in Formula 1 dopo vent'anni dall'ultima di un italiano, Giancarlo Fisichella. In passato, è stato scartato dalla Ferrari, e circolano voci sulla decisione presa dalla scuderia. La sua impresa ha attirato l'attenzione degli appassionati di motorsport.

Un italiano torna a vincere in Formula 1 vent'anni dopo Giancarlo Fisichella: l'eroe azzurro è Andrea Kimi Antonelli, che ha firmato una strepitosa impresa e il Gp perfetto in Cina. Emozione pura, brividi, per il 19enne che ora può, anzi deve, sognare in grande. Ma chi è Kimi Antonelli? Da dove arriva? Quando la Ferrari se lo è lasciato sfuggire? Partiamo dalla certezza: il 15 marzo 2026 è già una data indimenticabile per il motorsport italiano. A Shanghai, al volante della Mercedes, il talento bolognese ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, completando un fine settimana impeccabile dopo aver centrato anche la pole position il giorno prima, impresa che lo ha reso il più giovane di sempre a riuscirci. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Chi è Andrea Kimi Antonelli: quando fu scartato dalla Ferrari (e le voci su quella decisione)

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