Kimi Antonelli firma il nuovo giro record nel day-2 dei Test in Bahrain Hamilton risale nel pomeriggio

Kimi Antonelli ha stabilito il giro più veloce del secondo giorno di test in Bahrain, causando sorpresa tra gli appassionati. La sua prestazione, avvenuta durante il pomeriggio, ha superato tutti i tempi precedenti, dimostrando grande velocità con la sua monoposto. Nel frattempo, Lewis Hamilton ha iniziato a risalire la classifica, migliorando i suoi tempi nelle sessioni successive. La giornata si è conclusa con Antonelli in testa, mentre gli altri piloti cercano di recuperare terreno in vista dell’inizio del campionato.

Va in archivio con la miglior prestazione assoluta di Kimi Antonelli la seconda giornata dell’ultima finestra di Test ufficiali della Formula Uno in Bahrain verso il Mondiale 2026. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha siglato il nuovo record della pre-season sulla pista di Sakhir, completando un ottimo time-attack con gomme C3 e fermando il cronometro in 1’32?803. Il diciannovenne di Casalecchio di Reno si è tolto la soddisfazione di chiudere davanti a tutti il day-2, totalizzando 79 giri nella sessione pomeridiana al volante della W17 (in mattinata era stato il turno di George Russell) e dimostrando un gran potenziale sul giro secco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Kimi Antonelli firma il nuovo giro record nel day-2 dei Test in Bahrain. Hamilton risale nel pomeriggio F1, Kimi Antonelli primeggia nel day-3 dei Test in Bahrain. Doppietta Mercedes, tanti giri per Ferrari e McLarenAndrea Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo nell’ultimo giorno dei test in Bahrain, dimostrando un passo deciso con la sua monoposto. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: buoni segnali da Kimi Antonelli nel pomeriggioOggi a Barcellona i test della Formula 1 proseguono con segnali positivi da Kimi Antonelli, che nel pomeriggio mostra buone sensazioni sulla pista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mercedes più veloce nel terzo giorno in Bahrain; F1, test Bahrain: miglior tempo assoluto per Antonelli nel day-3, terzo Hamilton; F1 | Test Bahrain 2026: nel Day 3 Antonelli chiude al comando; F1 a Sakhir, la McLaren di Norris firma la prima giornata di test col miglior tempo. Poi Verstappene e Leclerc - Il Messaggero.it. Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: vettura contro guard rail, pilota illesoKimi Antonelli illeso dopo un incidente stradale a San Marino; coinvolta la nuova Mercedes GT 63 PRO 4MATIC+ in Edizione Limitata. auto.everyeye.it Kimi Antonelli distrugge la sua Mercedes da collezione a San MarinoPaura per il pilota Mercedes Kimi Antonelli. Schianto a San Marino con la sua rara AMG GT 63: ecco le condizioni del ventenne e la dinamica dell'incidente ... skuola.net Kimi Antonelli making a statement The young Italian goes fastest with a 1:32.803 #skf1 #mercedesamgf1 #kimiantonelli facebook Ecco perchè Kimi Antonelli può vincere il Mondiale #kimiantonelli x.com