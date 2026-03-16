Secondo le ultime indiscrezioni, Mojtaba Khamenei, considerato il nuovo leader iraniano, sarebbe a Mosca per ricevere cure mediche. Il Cremlino non ha né confermato né smentito questa notizia, mantenendo il massimo riserbo sulla sua posizione. La presenza del leader iraniano in Russia si ipotizza possa essere legata a motivi sanitari, ma nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata.

Dove si trova, se ancora vivo, il nuovo leader iraniano? In base alle ultime indiscrezioni Mojtaba Khamenei sarebbe in Russia, a Mosca, per cure mediche. Il Cremlino tuttavia non ha voluto commentare le voci secondo cui la nuova Guida suprema iraniana avrebbe trovato riparo nella Federazione. Lo riporta la Tass, nel riferire del briefing quotidiano del portavoce Dmitry Peskov. In ogni caso, dopo più di due settimane dai primi attacchi israelo-americani contro l'Iran, resta incerto il destino del figlio dell'ayatollah Ali Khamenei. Il leader, 56 anni, non appare in pubblico dall'ondata iniziale di bombardamenti del 28 febbraio, durante la quale è stato ucciso suo padre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Khamenei a Mosca per curarsi". E il Cremlino non smentisce

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