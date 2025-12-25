Mosca tra esplosioni e ombre | quando il caos serve al Cremlino

Dagli attentati in città agli omicidi mirati di Orlov e Prigozhin, la Russia mostra un sistema che tollera l’autonomia finché utile e reprime chi oltrepassa i limiti, tra inefficienza dei servizi e controllo del potere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

??È SUCCESSO! IL CENTRO DEL POTERE DEL CREMLINO È STATO DISTRUTTO! L'UCRAINA COLPISCE IL PRINCIPA...

A Mosca aperta un'inchiesta dopo che, nella notte, alcune esplosioni hanno ferito due agenti nel luogo in cui un'autobomba ha ucciso il generale Sarvarov due giorni fa. Dalla Russia intanto nuova offensiva: 650 droni e 30 missili sull'Ucraina. Nel video l'app x.com

Nella notte dei droni ucraini hanno colpito la regione di Mosca. Si sono verificate forti esplosioni nelle zone di Istrinsky e Kashira e sono state imposte restrizioni al traffico negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky Sul sito: https://buff.ly/1qTgiTQ - facebook.com facebook