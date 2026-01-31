Ucraina il Cremlino cambia idea e smentisce Trump | La tregua finisce domani

Il Cremlino cambia versione e smentisce Donald Trump, affermando che la tregua con Kiev si conclude domani. La tregua, annunciata giovedì dal presidente americano, riguarda solo la capitale ucraina e durerà fino a domenica 1 febbraio. La notizia ha sorpreso molti, considerando le dichiarazioni precedenti e le aspettative di una pausa nei combattimenti. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi sul fronte ucraino e russo.

La tregua annunciata giovedì dal presidente americano riguarda solo Kiev e durerà solo fino a domenica 1 febbraio. Putin non cede sul Donbass, ma Trump è fiducioso: "presto un accordo" "Se è troppo bello per essere vero, probabilmente è un imbroglio", ammoniva il sociologo e filosofo tedesco Max Weber. E, verosimilmente, è anche quello che hanno pensato i civili dell'Ucraina riguardo ai fatti delle ultime ore. Solo giovedì sera, infatti, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato di essere riuscito ad ottenere una pausa dai bombardamenti di 7 giorni da parte della Russia. Il cessate il fuoco, aveva spiegato il Tycoon sul suo canale social, era motivato dalla volontà di offrire qualche giorno di tregua agli ucraini, alle prese con uno degli inverni più rigidi degli ultimi anni, con temperature che hanno toccato i 30 gradi sotto lo zero.

