anche william e kate festeggiano san valentino e sui social condividono una foto inedita

William e Kate hanno deciso di festeggiare San Valentino pubblicando una foto mai vista prima sui loro profili social.

(Adnkronos) – William e Kate hanno condiviso sui social una loro foto inedita in occasione di San Valentino. Un’immagine in bianco e nero che ritrae il principe e la principessa del Galles sorridenti, seduti uno accanto all’altra all’aperto in abiti casual. A scattarla nell’aprile dello scorso anno ad Anmer, nel Norfolk, è stato il fotografo Josh Shinner. La foto è stata condivisa con la didascalia “Buon San Valentino” insieme all’emoji di un cuore rosa. È il secondo anno che la coppia celebra pubblicamente questa ricorrenza e anche nel 2025 aveva condiviso una foto sui social. L’immagine condivisa l’anno scorso era stata tratta da un video pubblicato nel settembre 2024, quando la principessa Kate annunciò di aver interrotto le cure contro il cancro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Kate e William hanno svelato una nuova immagine di famiglia, scattata in primavera, per gli auguri natalizi.

William e Kate condividono con Elisabetta II la passione per i cani, un legame che dura nel tempo.

