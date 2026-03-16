Karate Fiore trionfa a Roma | l’Italia chiude con otto medaglie alla Premier League

A Roma, nell’ambito della Premier League di karate, l’italiano Fiore ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 84 kg al PalaPellicone, battendo in finale Gasparian. L’evento ha visto l’Italia ottenere in totale otto medaglie, con varie performance di rilievo durante la competizione. La vittoria di Fiore rappresenta il punto culminante di una giornata di gare intense e combattute.

Successo negli 84 kg per l’azzurro al PalaPellicone al termine di una finale spettacolare contro Gasparian. La squadra italiana conquista complessivamente otto medaglie nella tappa romana. La tappa di Roma della Premier League di karate si chiude con un bilancio importante per l’Italia, che conquista otto medaglie complessive. Il risultato più prestigioso arriva da Matteo Fiore, che conquista l’oro negli 84 kg al termine di una finale combattuta fino agli ultimi istanti contro il russo Eduard Gasparian, numero tre del ranking mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Karate, l’Italia chiude con ben 8 medaglie al Premier League di Roma Premier League di Karate a Ostia, l’Italia vince otto medaglie. C’è l’oro di Fiore nel kumiteOstia – Si chiude con un bilancio straordinario la prima storica tappa romana della Premier League, il circuito più prestigioso al mondo, che ogni... Contenuti e approfondimenti su Premier League Temi più discussi: Premier League Roma, otto medaglie per l’Italia: Fiore d’oro nella storica tappa del PalaPellicone; Karate Premier League di Roma: Fiore in finale per l’oro, Ghinami e Avanzini per il bronzo; Premier League di Karate a Roma, gli atleti azzurri protagonisti e il programma delle gare; Premier League karate, a Roma Fiore d'oro: 8 medaglie per l'Italia. Premier League karate, a Roma Fiore d'oro: 8 medaglie per l'ItaliaOro per l'Italia nella gara più prestigiosa del karate mondiale. Lo ha conquistato Matteo Fiore negli 84 kg alla Premier League di Roma, battendo in finale il russo Eduard Gasparian, numero tre del ra ... ansa.it Karate: Italia, altre tre finali guadagnate nella Premier League di Roma. Brillano Fiore, Ghinami e AvanziniDopo gli ottimi risultati ottenuti nella giornata di venerdì, anche sabato 14 marzo sorride all'Italia del karate, impegnata nella seconda giornata della ... oasport.it #PremierLeague, i giocatori più giovani in gol: #Dowman da record #SkySport #SkyPremier x.com Premier League di KARATE - Roma - Matteo Fiore conquista la medaglia d'Oro nella categoria -84 kg! - facebook.com facebook