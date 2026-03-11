Dusan Vlahovic è tornato ad allenarsi con la Juventus dopo più di tre mesi di assenza. La società ha confermato che l’attaccante serbo ha ripreso le sedute con il gruppo, segnando il suo rientro dopo il lungo infortunio. La squadra si prepara ora alle prossime partite con Vlahovic disponibile per la ripresa dell’attività sportiva.

Dusan Vlahovic è ufficialmente rientrato in gruppo con la Juventus: dopo oltre tre mesi di stop per un infortunio muscolare al flessore della coscia destra (lesione di secondo grado subita a fine novembre, con successivo intervento chirurgico a Londra), il centravanti serbo ha completato la prima sessione completa con i

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Vlahovic ufficialmente rientrato

