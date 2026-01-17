Neres in dubbio per il brasiliano ancora problemi alla caviglia

Neres ancora alle prese con problemi alla caviglia, in dubbio per la prossima partita. L’esterno del Napoli non è al massimo della forma dopo l’infortunio. Il team azzurro tornerà in campo oggi alle 18 al Maradona contro il Sassuolo di Fabio Grosso, in una sfida importante per la classifica.

L'esterno azzurro ancora non al meglio dopo l'infortunio alla caviglia. Il Napoli torna in campo alle 18 al Maradona contro il Sassuolo di Fabio Grosso.

Di Marzio – David Neres ha recuperato dal problema alla caviglia che aveva accusato nuovamente ieri, ci sarà con il Sassuolo - Il Napoli recupera David Neres per la sfida contro il Sassuolo di sabato sera, con il brasiliano che nella sfida con il Parma di ieri sera aveva sentito riacutizzare il doloe alla caviglia ... mondonapoli.it

Napoli, quando il rientro di Neres e Anguissa? Una data per rivederli entrambi - Alcuni sono fuori dal campo per problemi a lungo termine (vedi De Bruyne), altri come Alex Meret sono stati decisamente sfortuna ... fantacalcio.it

SKY - Napoli, la probabile formazione contro il Sassuolo: Neres resta dubbio, ecco le ultime ift.tt/GXjpFW5 x.com

Gazzetta - #Neres resta in dubbio per il Sassuolo: ma c'è un riscontro positivo https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Gazzetta---Neres-resta-in-dubbio-per-il-Sassuolo--ma-c-e-un-riscontro-positivo-145234.aspx #Napoli #NapoliSassuolo - facebook.com facebook

