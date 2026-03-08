Mancano pochi giorni al derby di Milano, con il Milan che schiererà Leao e Pulisic in attacco, mentre Thuram è in dubbio per l’Inter, con una possibilità di scendere in campo per Bonny. La sfida si avvicina e le formazioni stanno definendo le ultime scelte, con i giocatori pronti a dare il massimo in campo. La tensione cresce tra le due squadre in vista dell’appuntamento.

Milano – Battere l’Inter, avvicinarla per una settimana e tenere acceso il lumicino della speranz a. Sia chiaro, lo scudetto è una suggestiva utopia più che un obiettivo veramente concreto, ma il popolo rossonero, a cominciare dal patron Gerry Cardinale che ieri era a Milanello per incitare la squadra e stasera sarà allo stadio a distanza di diciassette mesi dalla sua ultima apparizione a San Siro, vuole crederci. Sognare almeno per una notte, quella della verità. La capolista ha due risultati su tre per “blindare” il primo posto o addirittura allungare a +13, ma il Milan ci proverà (col dubbio Estupinian-Bartesaghi a sinistra e la conferma di Leao-Pulisic davanti): tre punti per arrivare a -7 e poi giocarsi tutto nelle ultime dieci giornate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Conto alla rovescia per il derby: le ultimissime. Il Milan punta su Leao e Pulisic. Thuram in forte dubbio per l'Inter, chance per il rientrante Bonny

Milan Inter, Thuram in dubbio per il derby causa febbre! Bonny pronto per un’eventuale maglia da titolareCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al...

Leggi anche: Milan con Pulisic e Leao, Inter con Thuram-Pio e Calha dal 1': le probabili del derby

Tutti gli aggiornamenti su Conto alla rovescia per il derby le....

