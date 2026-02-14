Juventus il peso dei torti arbitrali nella stagione dei bianconeri

La Juventus ha subito molte decisioni sbagliate da parte degli arbitri e del VAR, che hanno pesato sulla sua stagione. Negli ultimi mesi, diverse partite sono state influenzate da errori evidenti, come il gol annullato contro il Napoli e il rigore non concesso contro l’Atalanta. Questi episodi hanno alimentato le discussioni sui favori e le sviste che hanno inciso sui risultati dei bianconeri.

Numeri alla mano, la Juventus è una delle squadre maggiormente penalizzate dagli errori del VAR e degli arbitri. L’ultimo contro la Lazio ha scatenato l’ira di Luciano Spalletti che di norma, a differenza di molti suoi colleghi, non è tipo solito gettarsi in polemiche di stampo arbitrale. Come ricorda Tuttosport, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il peso dei torti arbitrali nella stagione dei bianconeri Juventus, il silenzio della società di fronte ai torti arbitrali Juventus, la società si muove contro Gravina dopo i torti arbitrali La Juventus ha deciso di agire dopo le decisioni arbitrali che ha ritenuto ingiuste. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. L'analisi di tutti gli episodi arbitrali di Bologna-Juve | DAZN Argomenti discussi: Juventus in testa ma sotto pressione: weekend di incroci pesanti al vertice; Cristiana Girelli eletta calciatrice del mese AIC di gennaio; Boga: A Nizza ho perso peso, la Juventus mi ha salvato, è stata una benedizione; Il peso del rinnovo di Yildiz, il futuro e i nuovi arrivati: Juve, parla Spalletti. Serie A: Inter-Juventus in campo alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioniCristian Chivu cerca di alleggerire la pressione, assicura che il campionato è ancora lungo e cerca di ridimensionare il peso emotivo del derby d'Italia. Ma Inter-Juventus nella serata di San ... ansa.it Preview Inter-Juventus - Chivu tentato da Barella e CalhanogluSi alza il sipario sulla grande notte di San Siro. In uno stadio ancora una volta sold-out, Inter e Juventus daranno vita a un attesissimo Derby d'Italia, considerando il peso specifico dei tre punti ... fcinternews.it Gli ultimi precedenti tra Juventus e Inter Il peso della storia è bianconero. In oltre un secolo di Derby d’Italia, la Juventus mantiene un vantaggio netto nel bilancio complessivo e anche negli ultimi anni, dal 2022/23 ad oggi, i numeri parlano chiaro: più vitt facebook Intervenuto a CBS, Lloyd Kelly ha raccontato le sue prime sensazioni in bianconero. Il difensore ha spiegato di aver capito fin da subito la grandezza del club e il peso della responsabilità che comporta indossare la maglia della Juventus #Juventus #Kelly x.com