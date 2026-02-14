Juventus il peso dei torti arbitrali nella stagione dei bianconeri
La Juventus ha subito molte decisioni sbagliate da parte degli arbitri e del VAR, che hanno pesato sulla sua stagione. Negli ultimi mesi, diverse partite sono state influenzate da errori evidenti, come il gol annullato contro il Napoli e il rigore non concesso contro l’Atalanta. Questi episodi hanno alimentato le discussioni sui favori e le sviste che hanno inciso sui risultati dei bianconeri.
Numeri alla mano, la Juventus è una delle squadre maggiormente penalizzate dagli errori del VAR e degli arbitri. L'ultimo contro la Lazio ha scatenato l'ira di Luciano Spalletti che di norma, a differenza di molti suoi colleghi, non è tipo solito gettarsi in polemiche di stampo arbitrale. Come ricorda Tuttosport,
Juventus, il silenzio della società di fronte ai torti arbitrali
Juventus, la società si muove contro Gravina dopo i torti arbitrali
La Juventus ha deciso di agire dopo le decisioni arbitrali che ha ritenuto ingiuste.
L'analisi di tutti gli episodi arbitrali di Bologna-Juve | DAZN
